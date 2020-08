Ferrovie, Trentino: 4,7 milioni di euro per manutenzioni e più sicurezza

Manutenzioni, interventi di adeguamento e verifiche per la sicurezza.

Ammonta a 4,76 milioni di euro l'importo stanziato oggi dalla Giunta del Trentino - su proposta del presidente della Provincia - per i nuovi investimenti nel settore dei trasporti inseriti nel Documento di programmazione settoriale 2020-2022, di competenza dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche, Servizio opere stradali e ferroviarie.

L'iniziativa punta a rendere più efficienti le due linee ferroviarie di Trentino trasporti nelle Valli del Noce e in Valsugana, ritenute strategiche dall'esecutivo in particolare nel periodo post pandemia.

Accanto alla manutenzione straordinaria e alla conservazione delle infrastrutture e dei tracciati ferroviari (circa 2,4 milioni di euro), sono previsti interventi di sicurezza e consolidamento delle infrastrutture (circa 2,1 milioni di euro), oltre al rinnovo di alcune attrezzature e all’aggiornamento degli impianti tecnologici (circa 300mila euro).

Nello specifico, saranno promosse verifiche per la sicurezza su ponti, viadotti e gallerie che si trovano lungo le linee ferroviarie, verranno implementati gli impianti tecnologici del sistema di sicurezza e sarà effettuata la manutenzione straordinaria del sistema di drenaggio delle acque nella galleria Vergondola di Mostizzolo e il consolidamento dei versanti a Tozzaga.

Sono previsti inoltre i lavori di potenziamento della stazione di compressione per il rifornimento degli autobus a metano in vista del rinforzamento della flotta, la manutenzione straordinaria dell'edificio che ospita l'aeroporto Caproni e uno studio di fattibilità per la nuova rimessa-officina di Cles, con indagini e rilievi.