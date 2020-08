Ferrovie: donna urta treno a Firenze, traffico nel caos

Una 52enne ha urtato oggi un treno in arrivo nella stazione di Firenze Rovezzano intorno alle 10.30.

Secondo quanto ricostruito, la donna ha urtato il treno sedendosi sul marciapiede del binario, con le gambe rivolte verso la ferrovia. Un comportamento, questo, che se verificato non trova alcuna giustificazione, visto che il treno ha ovviamente un percorso forzato e nessuna possibilità di spostarsi. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per circa un'ora.

Forti rallentamenti invece per il traffico, in seguito all'intervento dell’autorità giudiziaria. Si sono registrati ritardi fino a un'ora per i treni in viaggio, il solo treno Roma Termini - Bolzano ha registrato un ritardo di 90 minuti.

Treni direttamente coinvolti:

• FR 9409 Udine (6:47) - Napoli Centrale (14:03)

• FR 9523/9525 Torino Porta Nuova (8:00) - Reggio Calabria Centrale (18:56)

• FR 9617 Milano Centrale (9:30) - Roma Termini (12:40)

• FA 8507 Bolzano (7:12) - Roma Termini (12:10)

• RV 2306 Chiusi (8:48) - Firenze Santa Maria Novella (10:48)

• RV 2309 Firenze Santa Maria Novella (11:14) - Orte (13:59)

• R 6714 Arezzo (9:16) - Firenze Santa Maria Novella (10:52)

• R 11657 Firenze Santa Maria Novella (10:22) - Arezzo (11:52)

• R 6727 Firenze Campo Marte (10:52) - Montevarchi Terranuova (11:59)

• R 11985 Firenze Santa Maria Novella (10:52) - Borgo San Lorenzo (12:10)

Treni instradati sulla Linea Lenta da Valdarno a Firenze Rovezzano con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti:

• FR 9520/9522 Salerno (6:51) - Milano Centrale (12:50)

• FR 9414 Napoli Centrale (8:09) - Venezia Santa Lucia (13:34)

• FR 9620 Roma Termini (9:20) - Milano Centrale (12:30)

Treno instradato sulla Linea Lenta da Arezzo a Firenze Rovezzano con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti:

• FA 8508 Roma Termini (9:50) - Bergamo (15:00)

Treno cancellato:

• R 11659 Firenze Santa Maria Novella (11:18) - Arezzo (12:50)