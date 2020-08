Ferrovie: Frecciarossa Perugia-Milano stop a settembre?

Numerosi viaggiatori, che volevano acquistare i biglietti per il Frecciarossa Perugia- Milano a ottobre non ci sono riusciti.

La segnalazione è giunta alla consigliera Francesca Renda, capogruppo di Blu e portavoce di Perugia-civica e Blu, che ha posto la questione al centro della seduta della III Commissione consiliare urbanistica, presentando un ordine del giorno in merito.

Il documento è stato condiviso da maggioranza e opposizione. Durante la seduta è emerso che al di là degli annunci fatti dall'assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche, che aveva garantito il servizio fino alla fine dell’anno in corso, c’è una delibera della Regione, che invece annuncia la proroga del servizio AV fino al 30 settembre 2020.

“Nell’atto che ho presentato – spiega Renda – si invita l’amministrazione a chiedere al governo un tavolo che affronti e risolva le modalità di connessione della nostra regione con la rete dell’alta velocità, ovvero almeno due coppie di Frecciarossa verso sud e due verso nord. Inoltre, si chiede di promuovere una trattativa con Trenitalia per la riconferma del Frecciarossa Perugia- Milano per il 2021, valutando l’opportunità di ottenere uno sconto sul contratto in base ai passeggeri raggiunti”.