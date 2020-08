Ferrovie: due Frecciarossa in più tra Milano e Reggio Calabria

Trenitalia aggiunge due ulteriori Frecciarossa tra Milano e Reggio Calabria, portando a 52 il numero complessivo di Frecce in più sui binari rispetto alla programmazione regolare prevista dall’orario estivo.

Con i due Frecciarossa aggiuntivi viene prolungato di un giorno la durata del servizio straordinario che doveva terminare il 5 e 6 settembre. I treni in direzione Calabria circolano quindi dal 30 agosto al 6 settembre, mentre dall’hub reggino a quello meneghino viaggiano dal 31 agosto al 7 settembre.

La forte crescita della domanda conferma la natura degli italiani, popolo di viaggiatori, pur tenuto a convivere con il Covid-19. E anche in quest’inedita estate 2020 per raggiungere la meta delle tanto desiderate vacanze, la scelta del treno, pieno al 50% per il distanziamento, è stata comunque tra le più gettonate.

Le corse straordinarie di Frecciarossa e Frecciargento, da e verso il Meridione, toccano le principali destinazioni turistiche e balneari di Campania, Calabria e Puglia, da Napoli a Lamezia Terme, passando per Salerno, Agropoli, Vallo della Lucania, Maratea, Sapri, Scalea e Paola.

Con il passare dei giorni i flussi saranno prevedibilmente maggiori per i viaggi di ritorno verso il nord Italia, per coloro che purtroppo devono già dire arrivederci ai momenti di svago e relax.