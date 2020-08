Ferrovie: giornata di incendi e traffico nel caos

Serata difficilissima quella di ieri per il traffico ferroviario.

Sulla Tirrenica nord servizio interrotto all'altezza di Livorno a causa di un incendio che ha riguardato parte della vegetazione nei pressi dei binari ad Antignano, quartiere a sud del capoluogo di provincia toscano. Circolazione sospesa in direzione Roma.

L'interruzione è stata applicata in via precauzionale e per permettere ai vigili del fuoco, tempestivamente intervenuti, di domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona in tutta tranquillità. Secondo quanto trapelato, le fiamme hanno avvolto una roulotte e un container che al suo interno ha alcune bombole di gas gpl, motivo per il quale è stato necessario utilizzare la massima attenzione possibile.

Come riferito dal sito di Trenitalia, alle 19.30 è stato poi segnalato un rallentamento sulla linea Direttissima Firenze-Roma "a seguito di un incendio in prossimità della linea ferroviaria tra Civitella d'Agliano e Orte". Successivamente, l'azienda ferroviaria ha confermato le operazioni per spegnere l'incendio, avvisando i passeggeri che i treni avrebbero avuto un ritardo minimo di 50 minuti.

Quaranta minuti più tardi, invece, alle 20.40, Trenitalia ha comunicato che il traffico ferroviario in direzione Roma era stato sospeso, mentre quello in direzione Firenze pativa ancora forti rallentamenti. Alle 21.30, l'ultimo aggiornamento fornito si è appreso che le operazioni dei vigili del fuoco erano ancora in corso venendo completate solo nella nottata. I rallentamenti hanno provocato circa due ore di ritardo sulla tratta in direzione di Firenze.