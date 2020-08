Ferrovie: Bombardier e DB svelano i nuovi treni di Stoccarda

Bombardier Transportation ha annunciato oggi che Deutsche Bahn (DB) è il cliente precedentemente sconosciuto che ha firmato un contratto per la consegna di veicoli ferroviari alla fine del 2018.

Il contratto stesso è per 58 treni BR 430 per la S-Bahn di Stoccarda. “Siamo felici che Deutsche Bahn e la regione di Stoccarda abbiano ancora una volta optato per la serie BR 430 per espandere la gamma di servizi sulla loro rete S-Bahn”, ha affermato Bruno Poschmann, responsabile del portafoglio Deutsche Bahn presso Bombardier Transportation. “Non vediamo l’ora di continuare la nostra stretta collaborazione con DB. Insieme, espanderemo e modernizzeremo con successo i servizi di mobilità a Stoccarda e dintorni”.

Recentemente, DB ha introdotto il nuovo design esterno della flotta della S-Bahn, con segnali visivi per guidare i passeggeri sui marciapiedi verso le sezioni appropriate del treno. La maggior parte dei nuovi treni sarà consegnata nel nuovo design esterno.

I 97 treni della stessa serie già in servizio sono completamente compatibili con i nuovi convogli, consentendo l’accoppiamento tra di loro. Inoltre, i macchinisti troveranno la cabina di guida e il sistema di controllo dei nuovi veicoli identici ai treni che stanno attualmente guidando, eliminando così la necessità di ulteriore formazione.

I mezzi in oggetto hanno ottenuto ottimi punteggi per la loro gestione energetica ecologica e intelligente che recupera l’energia in eccesso persa durante la frenata e utilizza il calore altrimenti sprecato dai convertitori di potenza e dai trasformatori per riscaldare l’interno dei veicoli. I passeggeri possono aspettarsi maggiore affidabilità, comfort e sicurezza durante il viaggio.

I treni sono inoltre dotati di ampie aree polifunzionali e di un moderno sistema informativo per i passeggeri che visualizza le informazioni sulle coincidenze in tempo reale.

Foto Bombardier Transportation