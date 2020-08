Ferrovie: passi avanti per la riapertura della Priverno-Terracina

È stato pubblicato dal Comune di Terracina il bando di gara per la realizzazione delle opere di difesa della caduta massi in località La Fiora.

La messa in sicurezza dei roccioni, ricorda IlCaffe.tv che ha dato per primo la notizia, è il primo passo per la riattivazione della ferrovia chiusa dal 2012 per colpa di una frana.

Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 270 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. L’importo dell’appalto è di quasi tre milioni di euro ed è finanziato con fondi erogati dalla Regione Lazio. La ditta vincitrice sarà resa nota nel mese di settembre. L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con la procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.