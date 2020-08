Ferrovie, Cina: test treno magnetico a velocità medio-bassa

Il quotidiano cinese China Science Daily riporta che un treno a levitazione magnetica (Maglev) di nuova generazione a velocità medio-bassa ha completato le operazioni di messa in servizio statica e ha iniziato a eseguire i collaudi operativi.

Capace di raggiungere la velocità massima di 120 chilometri orari, è stato progettato a scopo turistico

I treni a levitazione magnetica a velocità medio-bassa sono adatti per il trasporto pubblico intraurbano a media capacità - spiega Wang Yonggang, esperto della CRRC, il principale fornitore cinese di attrezzature per il trasporto ferroviario -, mentre quelli a velocità media, che raggiungono tra i 160 e i 250 chilometri all'ora, possono essere utilizzati per il trasporto interurbano e periferico.

I treni a levitazione magnetica ad alta velocità, che superano i 500 chilometri orari, sono generalmente destinati a servizi a lunga distanza e a trasporti di grande capacità.

Il nuovo treno 'Maglev' è alimentato da un motore lineare ad azionamento diretto. Stando a quanto riportato dal quotidiano, il progetto prevede un breve raggio di sterzata e un’elevata capacità in salita. Il convoglio presenta anche una serie di vantaggi relativi alla sicurezza, all'efficienza dal punto di vista energetico e alla silenziosità.

Il treno è stato sviluppato in maniera indipendente dalla CRRC Tangshan Co.