Ferrovie: lavori al Sempione, SBB Cargo devia il traffico sul Brennero

Sulla linea del Sempione, Iselle di Trasquera e Domodossola, sono in corso fino al prossimo 5 settembre alcuni interventi di manutenzione e, a causa di questa chiusura, i semirimorchi (P400) non possono al momento attraversare la Svizzera.

Per garantire al cliente Hupac Intermodal SA tutti i servizi di trasporto, SBB Cargo International devia quindi le proprie tratte attraverso il Brennero, collaborando con LTE, come partner per l’Austria, che fornisce per queste tre settimane la prestazione di trazione tra Monaco di Baviera e il Brennero.

In totale la deviazione riguarda sette coppie di treni settimanali di andata e ritorno per il cliente Hupac Inremodal (quattro tra Colonia Eifeltor UBF e Novara Boschetto, tre per Ludwigshafen BASF Ubf e Novara Boschetto) per un totale di 21 coppie.