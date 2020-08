Ferrovie: corse prova di Italo in Puglia, ecco foto e video

Ha suscitato molto interesse la visita di Italo in Puglia e più in generale in Adriatica per conoscenza linea.

Numerosissimi sono stati gli appassionati che si sono piazzati... davvero in ogni parte della tratta e noi non possiamo non mostrare ai nostri lettori i loro scatti o i loro video in ordine rigorosamente sparso.

Partiamo con la foto di Davide Lippolis che è stata scattata a Polignano a Mare e con la quale apriamo il nostro articolo.

A seguire, poi, arriva la prima doppietta di video.

Il primo qui sopra è di ieri a Benevento. È stato realizzato da Gabriele Luongo e riprende il treno durante il passaggio nella stazione Campana.

Poco più a est, invece, ad Ariano Irpino, c'era Alessandro Tricolle che ha ripreso anche lui l'ETR 675 n.22 mentre muoveva alla volta di Foggia.

Tornando all'Adriatica torniamo anche a vedere una foto.

È di Antonio Mancinelli che ha visto e immortalato il treno nella splendida cornice della stazione di Pineto, pochi chilometri a nord di Pescara.

Riaffacciandoci a sud con una nuova coppia di video abbiamo il primo di Stefan Balanica che ci porta diritto, diritto, alla sosta a Foggia.

Il secondo, invece, di Claudio Villani, ci mostra il transito a San Severo.

Insomma, come è facilmente intuibile, la "sgambata" di Italo nel sud est dello stivale è passata tutt'altro che inosservata. Certo, non sono gli appassionati a fare i numeri per riempire un convoglio, ma l'impressione anche suffragata dai riscontri che abbiamo tra i messaggi ricevuti è che un eventuale servizio della compagnia privata in queste zone sarebbe molto gradito.

Non ci resta che attendere per vedere se le classiche "rose" fioriranno...