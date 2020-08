Ferrovie: nuovo contratto di servizio tra Valle d'Aosta e Trenitalia

Firmato oggi ad Aosta il nuovo Contratto di Servizio tra Regione autonoma Valle d’Aosta e Trenitalia che segue l’aggiudicazione della gara bandita per l’affidamento del servizio ferroviario, per un valore complessivo di 88 milioni di cui 74 quale corrispettivo regionale.





Il contratto sarà operativo dal 13 dicembre 2020 e riguarda 24 collegamenti ferroviari sulle tratte Aosta Torino, 18 tra Ivrea e Aosta e, alla sua riapertura, 12 sulla Aosta Pré-Saint-Didier, per circa 8mila viaggiatori giorno.



Il Contratto prevede investimenti complessivi per 29 milioni di euro dedicati al rinnovo del parco rotabile, al miglioramento dei servizi a bordo con wifi, contapasseggeri, videosorveglianza live e portale di bordo e a nuovi servizi di vendita e assistenza alla clientela anche tramite l’apertura di biglietterie nelle stazioni.





Il rinnovo della flotta al 100% entro due anni con l’arrivo di 4 nuovi convogli bimodali, in aggiunta ai 5 già in uso acquistati dalla Regione, permetterà di ridurre l’età media della flotta dagli attuali 19 a 2 anni, assicurando al viaggiatore un’assoluta eccellenza del comfort di viaggio, il miglioramento dell’accessibilità a favore delle persone con disabilità o ridotta mobilità e l’eliminazione del cambio treno a Ivrea con riduzione dei tempi di percorrenza fra Aosta e Torino.

Trenitalia evidenzia che, gli interventi messi in campo negli ultimi anni hanno generato un miglioramento della

customer satisfaction

– rilevata da un’agenzia esterna - in tutti i suoi aspetti: puntualità, pulizia, informazione a bordo treno, permanenza, comfort. A gennaio di quest’anno la clientela si è ritenuta soddisfatta per il viaggio nel suo complesso nel 92% dei casi, con un incremento di quasi il 10 % negli ultimi sei anni, aumento con punte di +11,7% nel caso della pulizia e +15,4% per la permanenza a bordo.

Con il nuovo Contratto di Servizio si conferma l’impegno al miglioramento dei risultati di customer e la politica del rafforzamento del trasporto pubblico su ferro con benefici anche in tema di sostenibilità ambientale, poiché il treno produce il 90% di emissioni inquinanti in meno rispetto ai tradizionali veicoli su gomma, e di decongestione del traffico per le principali arterie stradali e autostradali.



L’Assessorato Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti esprime soddisfazione perché dopo un lungo percorso finalmente si concretizza un contratto di servizio regionale, calibrato sulle esigenze degli utenti valdostani, che supera l’attuale contratto ereditato dalla Stato.