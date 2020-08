Ferrovie: avanzano i lavori all'Interporto di Catania

Sopralluogo stamattina dell’assessore alle Infrastrutture della Regione siciliana, Marco Falcone, all’Interporto di Catania.

L’esponente del Governo Musumeci ha visitato il cantiere del Polo intermodale dell’Interporto attualmente in costruzione per constatare l’andamento dei lavori. Con lui era presente l’amministratore della Società interporti siciliani spa, Rosario Torrisi Riganò.

Il commento di Falcone: "Avevamo trovato una cattedrale nel deserto. Oggi invece abbiamo messo in funzione il Polo logistico e stiamo costruendo il Polo Intermodale vicino la stazione di Bicocca. In sopralluogo abbiamo verificato l’andamento del cantiere. Molti neppure sanno che la città già da anni avrebbe dovuto essere dotata di quest’infrastruttura, utile allo scambio fra gomma e ferro nel cuore della Zona Industriale. Il Governo Musumeci ha portato uomini e mezzi a lavoro, per recuperare il tempo perduto".