Ferrovie: Rock di Super Mario, qualche "no" in un coro di "sì" [VIDEO]

C'è chi lo trova proprio simpatico, chi pensa che sminuisca la sua bellezza di treno e chi addirittura crede sia meglio di quello "originale".

Stiamo parlando del Rock di Trenitalia nella versione Super Mario Bros.

Da quando è stato presentato, l'ETR 521 n.038 sta circolando prevalentemente sulla FL1, la ferrovia regionale che corre da Orte a Fiumicino Aeroporto.

Il treno, con la sua appariscente cromia bianca con sopra i personaggi della saga, non è affatto passato inosservato, venendo visto e "giudicato" sia dagli appassionati che dai semplici viaggiatori.

Per lo più prevalgono i commenti positivi. Molti lo apprezzano probabilmente anche "solo" perché ricorda un videogioco che senza dubbio ha rappresentato molto nella storia personale di tanti di noi. Qualcuno indipendentemente da questo ne enfatizza i colori vivaci, meno "smorti" di quelli degli altri convogli, arrivando addirittura a volere altri esemplari in livrea pubblicitaria.

Il treno, va detto, si presta con le sue fiancate lisce, ma non sono solo commenti positivi visto che c'è anche chi lo giudica troppo "giocattoloso", conclusione se vogliamo un po' banale visto cosa pubblicizza. Nella nostra personalissima indagine non manca qualche commento di qualche purista che pensa che treni e réclame non si sposino a perfezione.

Quale che sia l'opinione di ognuno di noi, il treno circola praticamente ogni giorno (ci è parso di non averlo visto in turno solo la domenica) e fa avanti e indietro lungo la tratta, per cui... buone foto a chi lo incrocia!