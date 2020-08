Ferrovie, sciopero di 24 ore in arrivo a ottobre

Uno sciopero dei treni in arrivo a ottobre.

Secondo quanto comunicato sul sito internet del Ministero dei Trasporti, i treni si fermeranno per 24 ore tra il 22 e 23 ottobre. L’agitazione è stata organizzata in occasione dello sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private indetto dai sindacati per l’intera giornata di venerdì 23 ottobre.

Lo sciopero comincerà alle 21 di giovedì 22 ottobre per concludersi alla stessa ora di venerdì 23. Durante tutta la durata dell’agitazione alcuni convogli potranno subire modifiche o cancellazioni. Restano comunque assicurati i treni a lunga percorrenza e le corse nella fascia oraria di garanzia, dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21.