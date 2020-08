Ferrovie: le E.414 di Trenitalia si riaffacciano a Roma [VIDEO]

Notizia nella notizia in questi giorni nel nodo di Roma.

Come abbiamo detto in altra news, per lavori sulla Direttissima tra Roma e Orte, molto del traffico è stato spostato sulla Linea Lenta.

Per questa ragione, sono visibili lungo questa tratta non solo i normali convogli che la percorrono ma anche gli Intercity Giorno e Notte e l'EuroNight da Vienna e Monaco.

Se questa è una cosa nota, meno conosciuta è quella che riguarda un convoglio specifico, l'Intercity 590.

Il convoglio parte da Napoli Centrale alle 10.31 per arrivare a Milano Centrale alle 19.44. La particolarità consiste nel fatto che da qualche tempo è effettuato anche con una composizione di E.414 più vetture intermedie.

Come ben sanno i nostri lettori, si tratta di un transito piuttosto insolito sulle linee tra Roma e Orte o se vogliamo dirla meglio, piuttosto insolito in Direttissima e ancora di più sulla Linea Lenta. Queste macchine, solitamente, sono infatti più comuni in altre zone della nostra rete ferroviaria.