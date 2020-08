Ferrovie: saranno demolite le vetture di Carnate

Le vetture dell'incidente di Carnate saranno demolite.

Non poteva essere altrimenti ma ne è sicuro Il Giorno secondo il quale il solo dubbio sarebbe se tagliarle sul posto o fare in modo di farle arrivare ad un demolitore, probabilmente quello di San Giuseppe di Cairo.

Secondo il quotidiano "La prima opzione prevede il taglio dei vagoni con l’uso di cesoie idrauliche e fiamme ossiacetileniche e poi il trasporto come un carico normale vicino a Savona, dove opera un’azienda specializzata in demolizioni ferroviarie. Scegliere la seconda, cioè spostare le carrozze intere, vorrebbe dire organizzare un carico eccezionale lungo i 215 chilometri che separano il paese brianzolo da Savona attraverso la Tangenziale est, appena fuori Carnate, l’autostrada Milano Genova e la Genova Ventimiglia. Con tanto di scorta avanti e dietro al convoglio della Polstrada e dopo avere ottenuto le autorizzazioni previste dal Codice della strada. Anche per questo, al momento la scelta avvantaggiata sembrerebbe la prima".

Quel che sarà vedremo, intanto sono note le vetture interessate. Se le informazioni reperite sono corrette si tratta della pilota 50 83 82-39 627-5, e delle intermedie 50 83 20-39 105-7, 507-4 e 519-9. Le altre tre vetture che componevano il treno, oltre alla E.464 saranno ovviamente rimesse in circolazione.

Foto Marianna Inuso