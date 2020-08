Ferrovie, caldo record in Germania: DB traccia un bilancio positivo

Nonostante le temperature a volte estreme, i treni DB hanno viaggiato in modo affidabile nelle ultime settimane.

Solo lo 0,18% dei treni a lunga percorrenza non è stato in grado di completare il viaggio a causa del caldo. “Siamo preparati meglio che mai per le temperature estreme”, afferma Berthold Huber, membro del Consiglio per il trasporto passeggeri di DB.

“Gli investimenti in nuovi treni, in particolare, stanno dando i loro frutti. La flotta a lunga percorrenza comprende oltre 100 veicoli delle ultime generazioni come l’ICE 4, l’ICE 3 serie 407 e l’Intercity 2, i cui sistemi di climatizzazione sono progettati per temperature fino a 45 gradi. Offriremo 13.000 posti in più sui nuovi treni entro la fine dell’anno”.

Nelle scorse settimane l’utilizzo dei treni è stato ovviamente ancora al di sotto dei valori dell’anno precedente a causa del Coronavirus. Commenta Huber: “Non è un motivo per essere felici in tempi normali, ma ora crea ulteriore stabilità per la tecnologia di climatizzazione e ventilazione nei nostri treni e, soprattutto, più spazio per viaggiare in sicurezza in treno. Al momento possiamo distribuire meno passeggeri in più posti”.

DB proseguirà nel suo piano di investimenti nei prossimi anni. Entro la fine del 2024, circa 6,5 ​​miliardi di euro saranno spesi per nuovi treni a lunga percorrenza. La flotta dei veicoli sta diventando notevolmente più giovane: l’età media dei treni scenderà dagli attuali 21 ai 14 anni.

Alla fine di luglio DB ha annunciato un altro ordine da un miliardo di euro per 30 nuovi treni ad alta velocità.