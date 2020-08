Ferrovie, ORSA: "Sfrenatura di un treno in parking con una E.464"

Potrebbe esserci una nuova pista per quanto accaduto a Carnate la scorsa settimana.

Il Sindacato Orsa ha inviato oggi una lettera all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) che ha poi reso pubblica sul suo profilo Facebook.

"La scrivente O.S. è venuta a conoscenza che nella mattinata odierna nella stazione di Brescia, durante l'effettuazione del cambio banco del treno 10711 in arrivo e 10720 in partenza, il personale di macchina - dopo aver messo il treno in parking - ha riscontrato la ricarica della condotta dei freni, con conseguente sfrenatura di tutto il convoglio.

Tale condizione non ha comportato alcun disservizio o danno al materiale in quanto la stazione di Brescia non presenta dislivelli e pertanto il treno è rimasto fermo. La circostanza descritta è comparabile a quanto accaduto recentemente nella stazione di Carnate.

Per quanto sopra, si chiede a codesta Agenzia ed alle Imprese Ferroviarie di indagare sulle modalità di parking effettuate su loc 464 ed eventualmente di adottare misure mitigative a salvaguardia della sicurezza dell'esercizio ferroviario".