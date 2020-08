Ferrovie: partito il primo treno Vienna-Shanghai carico di merce austriaca

Un treno carico di fibre utilizzate per realizzare tessuti è partito giovedì scorso dal Terminal Sud di Vienna per la Cina.

Si tratta del primo convoglio con merci esclusivamente "Made in Austria" dal Paese alpino alla Cina.

"Per la prima volta nella storia dell'Austria, un'azienda locale invia merci prodotte al 100% in Austria direttamente in Cina in treno", ha dichiarato il gruppo Lenzing in un comunicato stampa. Il treno trasporterà 41 container con prodotti realizzati dal produttore austriaco di fibre Lenzing per un valore totale di 1,8 milioni di euro direttamente ai clienti in Cina, ha spiegato l’azienda.

Nel suo viaggio di 16 giorni verso Shanghai, nella Cina orientale, via Xi'an nel nord della Cina, il treno percorrerà un totale di 10.460 chilometri e passerà attraverso sei paesi: Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia e Kazakistan - prima di raggiungere la Cina. "Con questo nuovo itinerario di trasporto, possiamo soddisfare più rapidamente l'elevata domanda da parte dei nostri clienti di fibre prodotte in modo sostenibile. Grazie al trasporto ferroviario, le fibre necessarie arrivano ai nostri clienti in Cina due volte più rapidamente rispetto al trasporto marittimo", ha affermato Stefan Doboczky , amministratore delegato del Gruppo Lenzing.