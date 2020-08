Ferrovie: guasto in Adriatica, giornata di ritardi sulla linea

Giornata complicatissima quella di ierii per un guasto lungo la linea Adriatica Bologna-Ancona attorno alle 17 agli impianti di circolazione della stazione di Ozzano, nel Bolognese.

Dal tardo pomeriggio molti treni hanno accumulato ritardi, che sono arrivati anche fino a 170 minuti. I tecnici hanno lavorato fino a notte fonda per risolvere il problema.

"Per consentire ai treni di proseguire è necessario attivare dei protocolli di sicurezza che implicano l'allungamento dei tempi", facevano sapere ieri da Ferrovie dello Stato mentre veniva attivato un servizio sostitutivo con bus tra Bologna Centrale e Imola.

Il personale di Trenitalia si è attivato per assistere i viaggiatori, fornendo generi di conforto durante l'attesa e riassegnando i posti in altri treni a coloro che hanno perso le coincidenze.

Ecco i treni cancellati: R 3010 Rimini (16:43) - Bologna Centrale (18:54); R 3011 Bologna Centrale (17:06) - Rimini (19:17); R 11460 Imola (17:08) - Bologna Centrale (17:40); R 6537 Bologna Centrale (17:18) - Imola (17:50); R 11498 Imola (18:08) - Bologna Centrale (18:42); R 6563 Bologna Centrale (18:18) - Imola (18:50); R 11530 Imola (19:08) - Bologna Centrale (19:42); R 3018 Rimini (19:43) - Bologna Centrale (21:54); R 6588 Imola (20:08) - Bologna Centrale (20:42); R 6591 Bologna Centrale (20:18) - Imola (20:50); R 11586 Imola (21:08) - Bologna Centrale (21:42); R 6593 Bologna Centrale (21:18) - Imola (21:50).

Questi, invece, i parzialmente cancellati: R 11540/18430 Rimini (15:20) - Imola (16:24): limitato a Bologna Centrale (16:48); R 3015 Bologna Centrale (19:06) - Rimini (21:17): origine da Imola (19:27).

Infine, l'elenco pubblicato da Trenitalia dei convogli in ritardo lungo l'Adriatica: FR 9808 Lecce (12:06) - Torino Porta Nuova (21:50); FR 9809 Milano Centrale (15:35) - Bari Centrale (22:27); FR 8826 Ancona (16:00) - Bolzano (20:40); FR 9811 Milano Centrale (17:35) - Pescara (21:48); FR 9810 Ancona (19:19) - Milano Centrale (22:25); FA 8886 Lecce (9:58) - Milano Centrale (18:55); FA 8819 Milano Centrale (16:05) Bari Centrale (23:36); FA 8823 Milano Centrale (17:50) - Pescara (23:00); FA 8825 Milano Centrale (18:50) - Ancona (22:39); FA 8829 Milano Centrale (19:50) - Ancona (23:33); FB 8890 Lecce (12:57) - Venezia Santa Lucia (22:08); FB 8815 Venezia Santa Lucia (14:52) - Lecce (23:45); IC 35310 Lecce (8:20) - Bologna Centrale (17:00); IC 35012 Taranto (10:32) - Milano Centrale (21:45); IC 614 Bari Centrale (13:55) - Bologna Centrale (21:00); IC 613 Milano Centrale (15:05) - Pescara (22:05); IC 611 Bologna Centrale (16:00) - Bari Centrale (23:08); RV 2134 Ancona (14:45) - Piacenza (19:12); RV 2131 Piacenza (14:49) - Ancona (19:23); RV 11545 Piacenza (15:49) - Ancona (20:20); RV 2914 Pesaro (16:14) - Milano Porta Garibaldi (21:20); RV 2136 Ancona (16:45) - Piacenza (21:10); RV 2133 Piacenza (16:49) - Ancona (21:16); RV 1758 Pesaro (17:33) - Milano Centrale (22:45); RV 11547 Piacenza (17:49) - Rimini (21:12); RV 2285 Milano Centrale (18:15) - Rimini (23:18); RV 11546 Pesaro (18:17) - Piacenza (22:10); RV 2138 Ancona (18:45) - Piacenza (23:10); RV 2137 Piacenza (18:49) - Ancona (23:18); R 3008 Rimini (14:43) - Bologna Centrale (16:54); R 11560 Rimini (15:43) - Bologna Centrale (17:54); R 1754 Pescara (15:57) - Milano Centrale (23:30); R 2985 Bologna Centrale (16:50) - Ravenna (17:52); R 6574 Rimini (17:41) - Bologna Centrale (19:09); R 3012 Rimini (17:43) - Bologna Centrale (19:54); R 2981 Bologna Centrale (17:50) - Ravenna (18:51); R 3013 Bologna Centrale (18:06) - Rimini (20:17); R 2888/2889 Arquata Scrivia (18:33) - Rimini (23:22); R 3014 Rimini (18:43) - Bologna Centrale (20:54); R 11597 Bologna Centrale (18:50) - Rimini (20:18); R 6589 Bologna Centrale (19:18) - Imola (19:50); R 11548/18438 Rimini (19:20) - Bologna Centrale (20:52); R 2908 Pesaro (19:40) - Bologna Centrale (22:00); R 2983 Bologna Centrale (19:50) - Ravenna (20:53); R 3017 Bologna Centrale (20:06) - Rimini (22:17).