Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana appena terminata.

Torna purtroppo anche tra le nostre notizie il timore del contagio da Coronavirus e si riaffaccia una terribile ipotesi (Ferrovie, Coronavirus: ipotesi di lockdown per i mezzi di trasporto pubblico).

Intanto mentre arrivano le nuove disposizioni per i treni regionali (Ferrovie: ecco le disposizioni aggiornate per viaggiare sui treni regionali) è caos sui treni interregionali che attraversano regioni con diverse norme in materia di distanziamento sociale (Ferrovie, diversificazione in materia di distanziamento sociale: caos sui treni tra Liguria, Lombardia e Piemonte) tanto da arrivare a decisioni estreme (Ferrovie: nuove regole di distanziamento e i treni Liguria - Lombardia "saltano" il Piemonte).

Intanto è stata ripristinata piuttosto velocemente la circolazione sulla linea S8 Milano-Carnate-Lecco e Milano-Sondrio-Tirano (Ferrovie: ripristinata a tempo di record la circolazione a Carnate) dopo l’incidente del 19 agosto (Ferrovie, Lombardia: incidente ferroviario a Carnate) di cui si è stabilita la dinamica (Ferrovie: si delinea la dinamica dell'incidente di Carnate).

Per quanto riguarda il materiale rotabile, da segnalare il rinvio del Frecciarossa di Trenitalia in Francia (Ferrovie: rimandato l'ingresso del Frecciarossa di Trenitalia in Francia), il tramonto della livrea XMPR sugli Intercity Notte (Ferrovie: volge al termine la livrea XMPR sugli Intercity Notte) e la "nuova" livrea Frecciabianca sulle E.402B (Ferrovie: sulle E.402B la "nuova" livrea Frecciabianca).

Novità poi per LFI, con la sperimentazione dell’ERTMS (Ferrovie: test ERTMS con E.464 sulla rete LFI), e per GTS Rail che dà la sua livrea a due macchine ex Sistemi Territoriali (Ferrovie: “nuova” livrea per le “nuove” macchine di GTS Rail).

Per quanto riguarda i viaggi su materiale storico della Fondazione FS Italiane, grande successo per la Transiberiana d’Italia (Ferrovie: Transiberiana d’Italia, due ulteriori corse per la tratta Sulmona - Castel di Sangro) e per i Treni del Gusto (Ferrovie, Treni Storici del Gusto: Sicilia da scoprire tra arte, sapori e natura), mentre si lavora per il ripristino del decoro interno ed esterno della E.646.028 (Ferrovie: fervono i lavori per il ritorno della E.646.028), e per il recupero delle carrozze Gran Confort (Ferrovie: via ai lavori sulle 5 Gran Confort di Fondazione FS).

Tanti gli incidenti più o meno gravi che si sono verificati all'estero questa settimana. Il più grave in Polonia (Ferrovie, Polonia: schianto tra Intercity e Camion, un morto), e poi in Germania (Ferrovie: treno contro tir in Germania, almeno undici feriti), e in Romania (Ferrovie, Romania: schianto in diretta, cantante pop filma lo scontro col treno), mentre in Austria deraglia il RailJet (Ferrovie, Austria: fango e detriti sui binari, deraglia il RailJet).

La paura del ritorno del Coronavirus arriva anche in Germania, dove si intensificano i controlli sull'obbligo di mascherina a bordo (Ferrovie, Germania: controlli a bordo treno per l’obbligo di mascherina), e in Francia, dove un trasgressore viene obbligato a scendere da un TGV (Ferrovie, si rifiuta di indossare la mascherina: passeggero fatto scendere in una stazione isolata).

Tante poi le novità in Svizzera con il ritorno dei treni notte (Ferrovie: la Svizzera torna ai treni notte, le FFS cercano vetture a noleggio), l’introduzione di moderne traverse (Ferrovie: in Svizzera arrivano le traverse di nuova generazione), e il via libera alle ultime prove nella Galleria di Base del Ceneri (Ferrovie, Galleria di Base del Ceneri, via libera all'ultima fase di prova).

Chiudiamo la nostra rubrica con una notizia che riguarda il modellismo ferroviario, ovvero due gradite novità in arrivo dal Centro Fermodellistico Bolognese di Lugo (Modellismo: due nuovi bellissimi modelli dal CFB di Lugo ).

Foto 2 Matteo Detti - Foto 3 Fondazione FS