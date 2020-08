Ferrovie: diamo i numeri, cosa resta dell'XMPR nel segmento notte di Trenitalia

Nei giorni scorsi abbiamo visto la situazione della livrea Intercity Notte sulle vetture di Trenitalia.

Nel nostro articolo abbiamo appurato come ormai la livrea XMPR stia agi sgoccioli almeno su questo segmento e oggi vogliamo vedere i numeri dall'altra parte, ossia iniziare una specie di conto alla rovescia per l'estinzione.

Come sempre la premessa è d'obbligo. I nostri numeri sono affidabili e verificati, ma non sono ufficiali visto che si basano su avvistamenti e segnalazioni che non sono necessariamente completi.

Iniziamo dalle Carrozze Cuccette Comfort da 160 km/h. Allo stato attuale, tra accantonamenti, demolizioni e pellicolature in livrea ICN, le unità restanti in XMPR dovrebbero essere 8 a fronte di 91 in nuoca cromia.

Numeri simili li abbiamo per le Cuccette Confort da 200 km/h che vedono nell'insieme 12 esemplari ancora in XMPR rispetto a 94 in nuova verniciatura. Dove l'XMPR si è estinto è sulle T3S mentre discorso leggermente più approfondito è da farsi sulle restanti vetture letto.

Le MU da 160 km/h vedono ancora una corposa dotazione in vecchia colorazione. A fronte di 31 unità ICN ce ne sono ben 34 in XMPR delle quali 16 Face Lift e 18 non Face Lift. Qualcosa di simile, infine, è presente anche sulle MU da 200 km/h. In questo caso rispetto alle 24 in ICN ce ne sono 14 in XMPR, con 5 Face Lift e 9 non Face Lift.

Volendo fare un riassunto che sa molto di minestrone ma rende bene l'idea, attualmente il segmento notte è coperto da 307 vetture Intercity Notte e 68 XMPR.

Si ringrazia Nicola Giacometti