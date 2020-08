Ferrovie: nuove regole di distanziamento e i treni Liguria - Lombardia "saltano" il Piemonte

Ogni regione va avanti per conto suo e gli effetti si vedono nel pratico.

In relazione alla normativa vigente in Piemonte nel rispetto dell’Ordinanza sul distanziamento sociale a bordo dei treni, che prevede la capienza massima al 50%, dalle ore 16:00 del 21 agosto alle ore 23:59 del 24 agosto i collegamenti ferroviari tra le due Regioni non fermano ad Arquata Scrivia e Tortona per non penalizzare gli spostamenti tra la Liguria e la Lombardia.

Predisposto il servizio sostitutivo con bus tra le località di Arquata Scrivia, Tortona e Voghera.

I passeggeri in partenza da Genova e diretti ad Arquata Scrivia possono utilizzare i servizi regionali tra le due località (Genova e Arquata Scrivia).