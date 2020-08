Ferrovie, Germania: politico si barrica nel bagno del treno per non mettere la mascherina

La curiosità del giorno arriva oggi dalla Germania.

Un politico del partito di estrema destra Alternative für Deutschland (Afd) si è chiuso nel bagno di un treno pur di non mettere la mascherina durante il viaggio.

L'episodio si è verificato lo scorso mercoledì 12 agosto ma è stato reso noto solo qualche giorno dopo. Stephan Brandner viaggiava su un ICE da Berlino a Rügen senza la mascherina. Di fronte all'insistenza del controllore, non ha trovato di meglio da fare se non di barricarsi nella toilette per più di 20 minuti.

Il capotreno è stato quindi costretto a chiamare la polizia con il treno che è necessariamente rimasto bloccato per mezz'ora nella stazione di Anklam con diversi agenti a bordo. Solo dopo diverse insistenze il politico è uscito dal bagno indossando la mascherina e gli è stato quindi permesso di continuare il viaggio.

Brandner descrive l'episodio su Twitter come un "aneddoto" e pubblica lo screenshot della comunicazione del ritardo del treno a causa dell'intervento della polizia accompagnato da una faccina annoiata. La polizia federale ha confermato il fatto al giornale t-online.de.