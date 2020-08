Ferrovie: in Liguria treni nel caos

Ancora una situazione difficile per la circolazione ferroviaria in Liguria.

I problemi si sono verificati la notte scorsa sulle direttrici fra Savona e Spotorno e fra Genova e Milano passando da Ronco Scrivia: qui a creare i disagi un guasto alla linea aerea, sulla litoranea invece generici contrattempi elettrici.

I treni hanno accumulato ritardi anche pesanti, anche di oltre 100 minuti, soprattutto lungo la direttrice per la Lombardia.

Sulla Linea Genova - Arquata Scrivia (via Busalla), RFI comunica che “dalle ore 11.10 il traffico ferroviario è tornato regolare tra Ronco Scrivia e Busalla dopo l’intervento dei tecnici di RFI che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 40 minuti per 9 Intercity e fino a 70 minuti per 26 Regionali.

Sulla Linea Savona - Ventimiglia RFI comunica che “dalle ore 10.10 il traffico ferroviario, precedentemente fortemente rallentato tra Ronco Scrivia e Busalla per un inconveniente tecnico, è in graduale ripresa dopo l’intervento dei tecnici di RFI che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 70 minuti per 3 Intercity, fino a 90 minuti per 20 Regionali, 1 Regionale limitato nel percorso”.