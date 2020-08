Ferrovie: “nuova” livrea per le “nuove” macchine di GTS Rail

Nella giornata di oggi il CEO di GTS Rail, Alessio Muciaccia, ha pubblicato sul suo profilo Facebook alcune interessanti fotografie.

Esse ritraggono i nuovi acquisti della compagnia ferroviaria merci pugliese, e nello specifico le due occhialute 753 001 e 003 e la 483 025, recentemente acquistate da Sistemi Territoriali che hanno ricevuto una sorta di livrea GTS Rail.

La compagnia ha infatti applicato sulle fiancate e sui frontali, la sua fascia tipica a fondo nero, con la scritta bianca e striscia arancione.

Da notare che sulle porte di salita del personale di macchina della 483, compare la scritta “Europa”.

Le new entry nel parco GTS, ex Sistemi Territoriali, avranno nomi “propri”, esattamente come le altre unità della compagnia pugliese.

Foto Facebook Alessio Muciaccia