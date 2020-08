Ferrovie: volge al termine la livrea XMPR sugli Intercity Notte

Sono sempre di più le vetture del segmento Intercity Notte sui nostri binari in cromia dedicata.

Il servizio notturno di Trenitalia può contare ad oggi su oltre 300 carrozze, 307 per la precisione. Come sempre la premessa è d'obbligo, i dati che stiamo per esporre si basano su avvistamenti e segnalazioni che, per quanto attendibili visto che le verifichiamo una per una, non sono da considerarsi ufficiali.

Al momento attuale sono presenti 185 cuccette, 64 vetture letto e 58 carrozze con posti a sedere. Entrando ancora di più nello specifico abbiamo 91 Cuccette Comfort da 160 km/h, 94 Cuccette Comfort da 200 km/h, 31 MU da 160 km/h, 24 MU da 200 km/h, 9 T3S e 58 UIC-Z di seconda classe.

La scorsa volta che analizzammo il parco avevamo "scovato" 296 vetture, quindi possiamo registrare in poco più di un mese una crescita di almeno 11 unità, molto forte soprattutto nelle vetture letto.

Diventa sempre più difficile, alla luce di questi dati, trovare veicoli in circolazione ancora in cromia XMPR, se si escludono ovviamente le vetture con posti a sedere. Almeno sul segmento notte l'XMPR è davvero al tramonto.

Si ringrazia Nicola Giacometti