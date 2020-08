Ferrovie: riprende lentamente e in parte la circolazione a Carnate

Una nuova giornata di forti di criticità per quanti viaggeranno in treno tra Lecco e Milano.

Dopo il deragliamento di ieri a Carnate, la circolazione ferroviaria (avvisa Trenord) oggi riprende gradualmente perché è stato liberato ed è fruibile uno dei binari della stazione.

“I treni Regio Express in partenza da Milano Centrale per Sondrio/Tirano – spiega Trenord – effettueranno il loro percorso regolare da MILANO CENTRALE a LECCO e da LECCO a MILANO CENTRALE. Possibili ulteriori ritardi o variazioni”.

Il treno partito da Milano Centrale alle 6.20 per Tirano ha avuto il via libera da RFI ad effettuare il passaggio da Carnate. Il convoglio successivo, partito da Milano Centrale alle 7.20, ha accumulato 40 minuti di ritardo. Già annunciata la soppressione del treno delle 8.20 sempre da Milano Centrale per Tirano.

Sospesi, fino a nuova comunicazione, i treni della tratta Milano Porta Garibaldi - Paderno.