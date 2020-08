Ferrovie: Trenitalia Umbria a sostegno della mobilità turistica di Spoleto

Quest'estate Trenitalia (ri)accende i riflettori su Spoleto, per il rilancio del turismo promosso dal Gruppo FS Italiane per raggiungere i luoghi più belli d’Italia in maniera green e sicura.

Per il secondo anno consecutivo è stata rinnovata l’apprezzata convenzione che garantisce vantaggi a chi sceglie il treno per visitare Spoleto. Mostrando il biglietto Trenitalia regionale, ci sono agevolazioni sulla carta multiservizi Spoleto Card e gli acquisti negli store dei musei comunali.

Non finisce qui: la cittadina della Rocca Albornoziana, dall’inestimabile patrimonio storico, artistico e naturalistico, con Spoleto d’Estate propone un calendario particolarmente ricco di appuntamenti musicali, artistici, letterari, cinematografici, sportivi ed enogastronomici. Ogni giorno Trenitalia mette a disposizione circa 30 collegamenti al servizio di Spoleto e, dalla stazione, il centro spoletino è facilmente raggiungibile by foot.

Confermato anche il Festival dei Due Mondi, che dal 1958 rende Spoleto palcoscenico artistico di fama internazionale. Il programma della 63° edizione si svolge in otto serate, negli ultimi due weekend di agosto, tra Piazza Duomo e il Teatro Romano.

Per godersi gli eventi ai tanti visitatori provenienti dal Nord Italia, Regione Umbria e Trenitalia mettono a disposizione un treno regionale straordinario ideale per utilizzare il Frecciarossa mattutino che collega Perugia con Milano e Torino: nei due lunedì 24 e 31 agosto il Regionale 22800 parte da Spoleto alle 4:25, arrivando a Perugia in tempo per proseguire con il Frecciarossa 9300, arrivando all'hub milanese alle 9:05. Previste fermate anche ad Arezzo (6:23), Firenze (7:01), Bologna (7:50), Reggio Emilia (8:13), Milano Rogoredo (8:54); Torino Porta Susa (10:10); Torino Porta Nuova (10:22).

Maggiori informazioni su www.trenitalia.com.