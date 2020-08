Ferrovie, Lombardia: incidente ferroviario a Carnate

Incidente verso le 12 di oggi, mercoledì 19 agosto, a Carnate.

Un treno è deragliato provocando alcuni feriti. Sono interessate quattro carrozze e la macchina, una E.464. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato cinque ambulanze, due elicotteri e tre automediche in codice rosso.

Il convoglio dii Trenord viaggiava in direzione Arcore quando la locomotiva è uscita dai binari, portando con sé le carrozze.

Il treno, secondo quanto riferito dai soccorritori sul posto, potrebbe avere pochissimi passeggeri a bordo, uno dei quali è stato caricato in ambulanza. Il conto dei feriti al momento è di tre persone: il macchinista, il capotreno e un passeggero. Per precauzione comunque a Carnate sono in arrivo due elisoccorsi.

Il treno coinvolto sarebbe il Regionale 10776.

NEWS IN AGGIORNAMENTO