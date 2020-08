Ferrovie: una insolita Vectron di RTC in Adriatica [VIDEO]

Presenza insolita in Adriatica quella che documentiamo oggi.

Come ogni anno Rail Traction Company effettua una corsa probabilmente per mantenimento conoscenza linea da Verona Quadrante Europa a Ancona e viceversa.

Nel pomeriggio di lunedì 10 agosto è partita per questo motivo da Verona Quadrante Europa la 193 772 per Ancona, che è arrivata a destinazione nel tardo pomeriggio. Il giorno dopo è avvenuto il procedimento inverso visto che la macchina è ripartita in mattinata sempre isolata per Verona Quadrante Europa, arrivando a destinazione nel primo pomeriggio.

In questo video, opera di Akiem483, è possibile vederla transitare nella stazione di Castelbolognese mentre effettua il treno del ritorno Ancona - Verona Quadrante Europa.