Ferrovie: verso il raddoppio della Messina-Catania

Dopo l’ok del Governo Musumeci si può dire concluso l’iter autorizzatorio del raddoppio Giampilieri-Fiumefreddo della linea Messina-Catania.

La notizia è stata comunicata dall’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone, a seguito della delibera della Giunta regionale.

“In meno di dieci giorni, a seguito del giudizio di compatibilità dai Ministeri dell’Ambiente e dei Beni culturali, il Governo Musumeci ha completato con un proprio atto deliberativo l'iter autorizzatorio del Raddoppio ferroviario Messina-Catania - afferma Falcone – l’intervento infrastrutturale più importante che la Sicilia vedrà nei prossimi dieci anni.

Adesso la strada verso la gara d'appalto può dirsi in discesa, ma non abbasseremo la guardia: con RFI e l’Ad Maurizio Gentile abbiamo concordato la pubblicazione della gara entro il prossimo mese di settembre”.

“Grazie a questo atto - prosegue Falcone - sarà possibile chiudere a stretto giro la Conferenza dei servizi che ha raccolto oltre trenta pareri per un’opera da 42 km, di cui l’80 per cento in galleria, che creerà una linea a doppio binario fra Fiumefreddo e Giampilieri con caratteristiche anche di metropolitana.

Il Governo Musumeci ha il merito di aver rianimato l’iter di appaltabilità di un'opera da 2,3 miliardi di euro, già concepita durante il Governo Berlusconi ma che, negli anni seguenti, era stata messa da parte. Oggi, dopo anni di interventi non organici, la Regione Siciliana interviene e vigila con una visione organica e globale del sistema ferroviario dell’Isola”, conclude l’assessore Falcone.