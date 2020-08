Ferrovie, Romania: schianto in diretta, cantante pop filma lo scontro col treno

Tragedia in diretta quella che ha coinvolto alcuni giorni fa Tavy Pustiu, cantante 29enne considerato una delle stelle emergenti della musica rumena.

L'uomo ha accidentalmente ripreso il terribile impatto fra un treno e la sua macchina. In una diretta streaming dell’orribile incidente, Tavy si mostra mentre ascolta la musica in un’auto che guida sua moglie.

Si muove a ritmo di musica e guarda la telecamera mentre il veicolo si avvicina a un passaggio a livello nella città di Ploiesti, nella contea di Prahova in Romania.

Il giovane sorride alla moglie, che si vede brevemente nel video scrutare i binari per vedere se ci sono treni in arrivo.La donna, purtroppo, non riesce evidentemente a individuarne quello che sta accelerando verso di loro.

Negli ultimi momenti del filmato si vede il cantante urlare di terrore quando si rende conto della situazione. Tavy è morto sul colpo e sua moglie – di cui non si conosce il nome – è in condizioni critiche in terapia intensiva presso l’ospedale della contea di Prahova.