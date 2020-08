Ferrovie: scoperti mentre imbrattano un treno, denunciati in due

Due graffittari, uno di origine italiana e uno polacco di 23 e 19 anni, sono stati sorpresi da una guardia giurata mentre di notte imbrattavano uno dei treni in sosta nello scalo ferroviario di Roma Ostiense.

Immediatamente allertata, la Polfer ha bloccato i due soggetti che hanno tentato di darsi alla fuga scavalcando la recinzione perimetrale. I due sono stati denunciati in stato di libertà per deturpamento e imbrattamento aggravati, poiché commessi su un mezzo di trasporto pubblico, mentre le bombolette di vernice utilizzate sono state sequestrate.

Il fenomeno dei graffiti oltre ad esporre a pericolo i "writers", che spesso si addentrano in aree riservate per compiere le loro gesta, provoca notevoli disagi ai viaggiatori in quanto i treni, per le operazioni di pulizia, vengono tolti dalla circolazione.

È anche per rendere edotti i giovani delle conseguenze di questi gesti che la Polizia Ferroviaria presenta nelle scuole il Progetto “Train… to be cool”, finalizzato all’educazione dei ragazzi al rispetto della legalità in ambito ferroviario.