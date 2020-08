Ferrovie, Polonia: schianto tra Intercity e Camion, un morto

Ancora un terribile incidente ferroviario, stavolta in Polonia.

Nella mattinata di oggi, nella città di Wolina vicino a Nisko, un camion si è scontrato contro l'Intercity "Hetman" da Lublino a Breslavia. Una persona è morta e una è in gravi condizioni. Sul posto sono state portate speciali attrezzature per gravi incidenti stradali e ferroviari.

Lo scontro è avvenuto a un incrocio non custodito all'uscita dal cantiere della superstrada S19. Il camionista è morto sul colpo mente il macchinista di 30 anni è rimasto bloccato nella locomotiva elettrica EP07.

Per tirarlo fuori si sono rese necessarie le attrezzature specializzate per gravi incidenti stradali e ferroviari citate sopra. Il ferroviere è stato portato dai vigili del fuoco all'ospedale di Stalowa Wola.

Per quanto riguarda il treno, solo la locomotiva è deragliata mente le vetture sono rimaste sui binari. Nessun problema, per fortuna, per gli 89 passeggeri a bordo. Il traffico ferroviario sulla tratta Stalowa Wola - Przeworsk è stato sospeso ed è stato organizzato un autoservizio sostitutivo.

Sul posto sono presenti un pubblico ministero e i tecnici di polizia, nonché la Commissione statale per le indagini sugli incidenti ferroviari.