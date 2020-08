Ferrovie: possibile acquistare un biglietto del treno con credito residuo TIM, Vodafone e WindTre

Una bella sorpresa per gli utenti di TIM, Vodafone e WindTre.

In vista del ritorno alla piena mobilità gli operatori telefonici hanno raggiungo un accordo con Trenitalia. Grazie a questa intesa, gli utenti potranno beneficiare di un nuovo servizio: acquistare un biglietto per il treno ora sarà possibile con il proprio credito residuo.

Gli utenti che vorranno acquistare un biglietto del treno, utilizzando il credito residuo, non dovranno far altro che accedere all’app Trenitalia e scegliere la tratta di viaggio da acquistare. Nel momento del cashout, i clienti dovranno scegliere come opzione di pagamento il proprio credito residuo.

In pochi secondi l’acquisto sarà completato e riceveranno il loro biglietto sullo smartphone attraverso un semplice SMS.

Questo metodo di pagamento è semplice e intuitivo e non prevede l’utilizzo di carte di credito, codici PIN o altri strumenti di pagamento virtuale. Per ora sarà possibile comprare solo titoli per i viaggi di trasporto regionale.

Il costo massimo di un biglietto acquisibile si attesta sui 13,75. Per ogni acquisto valido sarà applicata una commissione di 0,25 centesimi.