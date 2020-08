Ferrovie: frana sulla linea, treni bloccati in Umbria

Dalle 5 di questa mattina il traffico ferroviario è sospeso per un movimento franoso sulla linea ferroviaria tra Foligno e Terni.

Per sopperire alla mancanza di collegamenti è stato attivato un servizio sostitutivo con bus. Intanto è in corso l'intervento dei tecnici per garantire la ripresa del traffico ferroviario.

Il treno direttamente coinvolto, deviato sul percorso alternativo da Terni a Terontola via Orte, con un maggior tempo di percorrenza di 30 minuti è l'IC 580 Terni (5:17) - Milano Centrale (12:15) mentre quello con un maggior tempo di percorrenza di 60 minuti è l'IC 531 Perugia (6:40) - Roma Termini (8:55).

Questi invece i treni parzialmente cancellati:

• RV 2321 Foligno (5:39) - Roma Termini (7:37): origine da Terni (6:25)

• RV 2320 Roma Termini (5:47) - Ancona (9:47): cancellato da Terni (6:52) a Spoleto (7:16)

• RV 2479 Foligno (5:55) - Roma Termini (8:00): cancellato da Spoleto (6:14) a Terni (6:48)

• R 22830 Terni (5:44) - Perugia (7:21): origine da Spoleto (6:13)

• R 22806 Terni (6:26) - Terontola (8:52): origine da Foligno (7:22)