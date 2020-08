Ferrovie, Galleria di Base del Ceneri, via libera all'ultima fase di prova

A tre settimane dalla cerimonia di apertura della Galleria di Base del Ceneri, il 4 settembre, l’Uft ha concesso alle FFS l’autorizzazione per l’ultima fase preparatoria prima della prevista messa in servizio del tunnel il 13 dicembre.

Come specifica l’Ufficio federale dei trasporti, le corse saranno effettuate con treni merci e passeggeri commerciali.

Da marzo sono stati effettuati test in galleria per verificare i sistemi di sicurezza di tutte le installazioni e di tutti i sistemi. A causa degli effetti della pandemia di Covid-19, le operazioni di prova sono state interrotte per cinque settimane e sono riprese solo il 20 aprile.

Il 30 aprile un treno ICE-S ha attraversato il tunnel a una velocità di 275 chilometri all'ora. Un’esercitazione di salvataggio prevista per metà giugno è invece stata rinviata a ottobre.

Ricordiamo che la Galleria di Base del Ceneri ha una lunghezza di 15,4 chilometri e si snoda da Camorino a Vezia.