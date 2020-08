Ferrovie: ubriachi e senza biglietto fanno tardare l'Intercity

Il provvedimento è sicuramente restrittivo, ma forse l'idea di chiudere le discoteche in questo momento non è da buttare via visto che in troppi fanno come gli pare.

Probabilmente per festeggiare "l'ultima notte", una dozzina di ragazzi usciti dalle discoteche di Albenga/Alassio, si sono riversati ubriachi fradici sul treno IC 35655 Ventimiglia-Milano ovviamente sprovvisti di biglietto. Il capotreno non ha potuto fare altro che farli scende col treno che ha preso 20 minuti di ritardo poi recuperati.

"Fortunatamente i ragazzi non hanno opposto resistenza perché troppo fulminati. Prima o poi si rischia che Trenitalia decida di sopprimere i treni di primo mattino", dicono preoccupati i pendolari della zona.

Siamo stati giovani tutti e non criminalizziamo nessuno ma forse un momento di "riflessione" generale non guasta...