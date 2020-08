Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

La settimana è dominata dal dibattito sul Ponte o Tunnel dello Stretto di Messina, che torna ricorrente (Ferrovie: Sicilia e Calabria tra Alta Velocità, ponte e tunnel sullo Stretto), (Ferrovie: ecco il progetto del tunnel tra Sicilia e Calabria), e più in generale su un progetto AV che coinvolga l’intero meridione d’Italia (Ferrovie: il progetto non è il tunnel sullo Stretto ma l'Alta Velocità in tutto il Sud).

Sempre sul fronte delle infrastrutture, sembra certa la valorizzazione del nodo ferroviario padovano (Ferrovie: per Padova una nuova stazione e l'arrivo dell'Alta Velocità).

Intanto, se Trenitalia si prepara con la liberalizzazione del mercato a far sbarcare il Frecciarossa in Spagna (Ferrovie: arrivano i 23 Frecciarossa 1000 per il servizio in Spagna), Italo conferma e ri-aumenta le sue corse in Adriatica (Ferrovie: Italo conferma l'Adriatica e aumenta di nuovo le corse).

Novità in settimana per Ferrovie della Calabria con l’arrivo di una nuova DMU di Stadler (Ferrovie: sui binari la nuova DMU Stadler di Ferrovie della Calabria) e per Railpool Italia, società del gruppo tedesco Railpool nel nostro paese dallo scorso gennaio, con una nuova livrea per la TRAXX 494 552 (Ferrovie: nuova livrea per la TRAXX 494 552 di Railpool).

Mentre prosegue il programma di demolizioni di materiale obsoleto (Ferrovie: un altro passo verso la fine per le tre ALn 668 campane), sempre più rotabili preservati dalla Fondazione FS hanno nuova vita (Ferrovie: ecco la livrea applicata sulla E.444R.005), (Ferrovie: un particolare "storico" in giro per l'Italia [VIDEO]) e sono spesso riservati ai viaggi turistici (Ferrovie: le E.656 "Caimano" al centro di un importante progetto sul turismo ferroviario).

Intanto potrebbe essere prolungato oltre il 2020, l’anno del treno turistico, che potrebbe veder tornare sui binari almeno uno dei due elettrotreni storici in dotazione alla Fondazione FS (Ferrovie: Arlecchino e Settebello per il turismo di lusso e l'anno del treno turistico potrebbe allungarsi).

All'estero, settimana funestata dagli incidenti ferroviari. Il più grave in Scozia (Ferrovie, deraglia treno in Scozia: almeno un morto), e poi ancora due in Repubblica Ceca (Ferrovie, Cechia: carri si sfrenano e si scontrano con auto al Passaggio a Livello), (Ferrovie: ancora un incidente in Repubblica Ceca [VIDEO] ), uno in Ungheria dove è rimasta coinvolta una Taurus (Ferrovie: incidente in Ungheria, Taurus scoperchiata) e uno in Spagna (Ferrovie, Spagna: mietitrebbia contro treno, un ferito).

E poi sempre dall'estero, novità dalla Slovenia (Ferrovie, Slovenia: le EffiShunter 1000 pronte per il servizio regolare) e dalla Repubblica Ceca (Ferrovie: test a Velim per le nuove carrozze per le Ferrovie Ceche) (Ferrovie: da CZ Loko una EffiShunter 1000 per EVM Rail).

Foto 2 Associazione Ferrovie in Calabria