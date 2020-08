Ferrovie: il nostro grazie ai ferrovieri che anche a Ferragosto hanno risposto "presente"

Abbiamo atteso fino ad oggi solo per avere qualche numero da snocciolare.

Alla mezzanotte di ieri, 15 agosto, avevano viaggiato solo sulla rete servita da Trenitalia, più di 5.000 convogli. Ad essi si devono ovviamente aggiungere quelli delle compagnie private, ma anche quelli non passeggeri che hanno circolato nonostante la festività.

Numeri importanti, che ci permettono ancora una volta di ringraziare tutti i ferrovieri, a bordo dei treni o negli impianti, che hanno lavorato in un giorno tipicamente di festa quando tutti o quasi cercano riposo o sono in vacanza.

Il ringraziamento, ovviamente, viene come sempre esteso a tutti i lavoratori in generale che piove, tira vento, è Natale, Capodanno, Ferragosto, con o senza pandemia, si impegnano per permettere ad altre persone di andare in vacanza o a trovare i propri cari, di spostarsi o comunque di vivere una giornata il più possibile serena.

Rischiando di diventare ripetitivi, questo ringraziamento continueremo sempre a farlo perché un impegno simile non deve mai diventare scontato.