Ferrovie: treni notturni da Londra a Barcellona e Milano già nel 2024?

Potrebbero arrivare "a breve" interessanti novità per chi ama spostarsi in Europa col treno.

L’ultima relazione della High Speed Rail Group spinge infatti per creare nuove tratte tra Londra e importanti città europee come Barcellona o Berlino, il tutto con la comodità e l’eco-sostenibilità di un treno notturno.

In teoria - scrive Londra da Vivere -, i treni notturni da Londra all’Europa facevano parte dei piani originali del Tunnel della Manica; dovevano chiamarsi Nightstar e avrebbero dovuto rivoluzionare i trasporti ferroviari per i cittadini UE. Senonché, l’avvento delle compagnie aree low-cost ha trasformato radicalmente il mercato, rendendo inutile l’implementazione di ulteriori servizi. Tant’è che, un passeggero aereo su 12 è cittadino inglese, e a distanza di 25 anni dalla creazione del Tunnel della Manica, la maggior parte del traffico tra UK e UE avviene per via aerea.

Ma ora, con la pandemia a complicare le cose e la crescente sensibilità dell’opinione pubblica verso i problemi ambientali, il trasporto aereo ha subito una vigorosa battuta d’arresto. È il momento giusto, in altre parole, per iniziare a diversificare l’industria della mobilità, e creare nuove opportunità che impattino meno su salute e ambiente.

D’altro canto, alcune delle principali destinazioni europee sono molto vicine al Regno Unito, e in tutto il continente esistono infrastrutture ferroviarie performanti; dunque ha senso iniziare a investire per collegare meglio Londra a mete come Berlino, Barcellona o Vienna e, perché no, Milano.

Se tutto andrà come sperato, entro il trentesimo anniversario dall’inaugurazione dell’Eurotunnel nel 2024 potremmo goderci nuovi servizi diretti tra Londra e le principali destinazioni turistiche e di business del Vecchio Continente.

“Siamo impegnati nel supportare la crescita del viaggio internazionale su rotaia, incluso un potenziale servizio di cuccetta” ha chiosato un portavoce del Dipartimento dei Trasporti inglese. “Il tutto per fornire connessioni più flessibili e meno impattanti sull’ambiente. Siamo pronti a collaborare con qualunque operatore che presenti una proposta commerciale valida.”

Insomma, le premesse ci sono tutte, vedremo come andrà a finire.

Foto di Kabelleger / David Gubler - Own work, also available at https://bahnbilder.ch/picture/19639, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4404674

Foto di Smiley.toerist - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52629616