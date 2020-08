Ferrovie, Romania: automotrice a fuoco, in 200 evacuati dal treno [VIDEO]

Un treno passeggeri ha preso fuoco oggi pomeriggio in Romania lungo la linea tra Posada e Sinaia.

Il R 16033 aveva a bordo circa 200 passeggeri e viaggiava sulla rotta Bucarest Nord-Brașov. A provocare l'incendio è stato un cortocircuito in uno degli elementi dell'automotrice che viaggiava in comando multiplo con una unità gemella, entrambe ex SNCF.

I passeggeri sono stati fatti scendere dal treno e, secondo le informazioni giunto finora, non ci sono vittime né feriti.

Sul posto sono intervenuti diversi equipaggi dei servizio di pronto intervento di Prahova con estintori e una squadra di pronto soccorso.

Foto e video DIGI 24