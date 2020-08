Ferrovie, Roma: incendio al Parco degli Acquedotti e circolazione in tilt

Un vasto incendio nel parco degli acquedotti di Roma sta interrompendo da ieri la circolazione sulla linea ferroviaria tra Roma Casilina e Ciampino.

Immediatamente sono entrate in azione diverse squadre dei vigili del fuoco per cercare di spegnere le fiamme che si sono propagate a partire da un maneggio per poi espandersi nel cuore del parco. Incessante il lavoro dei vigili del fuoco che hanno estinto parte delle fiamme all’interno della struttura.

Si lavora ancora oggi alla bonifica e messa in sicurezza delle aree coinvolte col vento che non sta facilitando le operazioni.

Numerosi i treni interessati.

Treni direttamente coinvolti:

• R 21855 Roma Termini (10:14) - Ciampino (10:26)

• R 21856 Ciampino (10:52) - Roma Termini (11:07)

• R 7177 Roma Termini (11:54) - Ciampino (12:09)

• R 21858 Ciampino (12:17) - Roma Termini (12:27)

• R 7353 Roma Termini (12:21) - Albano Laziale (13:12)

• R 21857 Roma Termini (12:42) - Ciampino (12:54)

• R 7178 Ciampino (12:50) - Roma Termini (13:06)

Treni parzialmente cancellati:

• R 7259 Roma Termini (6:16) - Velletri (7:01): origine da Ciampino (6:16)

• R 7260 Velletri (6:27) - Roma Termini (7:30): limitato a Ciampino (7:13)

• R 7345 Roma Termini (7:21) - Albano Laziale (8:15): origine da Ciampino (7:40)

• R 7262 Velletri (7:26) - Roma Termini (8:26): limitato a Ciampino (8:07)

• R 7261 Roma Termini (7:54) - Velletri (8:55): origine da Ciampino (8:10)

• R 7347 Roma Termini (8:21) - Albano Laziale (9:12): origine da Ciampino (8:37)

• R 7346 Albano Laziale (8:38) - Roma Termini (9:34): limitato a Ciampino (9:16)

• R 7264 Velletri (9:27) - Roma Termini (10:26): limitato a Ciampino (10:08)

• R 7348 Albano Laziale (10:23) - Roma Termini (11:13): limitato a Ciampino (10:56)

• R 7215 Roma Termini (11:28) - Velletri (12:31): origine da Ciampino (11:44)

Treni cancellati:

• R 21896 Ciampino (6:11) - Roma Termini (6:30)

• R 21851 Roma Termini (6:21) - Ciampino (6:33)

• R 7772 Ciampino (6:55) - Roma Termini (7:15)

• R 21873 Roma Termini (7:07) - Ciampino (7:19)

• R 7171 Roma Termini (7:35) - Ciampino (7:50)

• R 7698 Ciampino (7:45) - Roma Termini (8:05)

• R 21853 Roma Termini (8:00) - Ciampino (8:13)

• R 7172 Ciampino (8:50) - Roma Termini (9:06)

• R 7199 Roma Termini (9:54) - Ciampino (10:09)

• R 21855 Roma Termini (10:14) - Ciampino (10:26)

• R 21856 Ciampino (10:52) - Roma Termini (11:07)

• R 21858 Ciampino (12:17) - Roma Termini (12:27)