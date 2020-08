Ferrovie: senza mascherina semina il caos sul treno regionale

L'aria già pesante di suo, il caldo che probabilmente non aiuta, fatto sta che ieri su un treno regionale ci sono stati gli ennesimi minuti di follia.

Una donna si è rifiutata di indossare la mascherina protettiva, scatenando il caos totale nei confronti del personale di bordo che è stato costretto a fermare il convoglio su cui viaggiavano altre decine di persone.

La donna, che ha persino deciso di registrare il confronto avvenuto a bordo, non le ha mandate a dire al dipendente di Trenitalia, provocandolo continuamente: “Io ho il diritto di viaggiare sul treno, mi state mettendo in una condizione spiacevole”.

Qualcuno nei concitati momenti le fa notare che potrebbe protestare e attivarsi in modalità differenti piuttosto che non rispettare le leggi vigenti, lei si oppone e spiega che sta “provando a cambiare la legge, mandando delle lettere” anche se non si sa bene a chi.

La tensione a bordo si taglia a fette quando una passeggera perde le staffe: “Lei non ha rispetto per la gente né per lo Stato”. Così chiede supporto alle altre persone del vagone: “Facciamo votazione: chi è per la mascherina? Ecco, siamo la maggioranza. Noi siamo il popolo può obbedire al popolo?” E lei furibonda replica: “Siete un popolo di schiavi” e mette fine al filmato.