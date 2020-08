Ferrovie: BLS cerca un nome per i suoi nuovi FLIRT

A fine maggio 2020, dalla fabbrica Stadler di Erlen è uscito il primo FLIRT di ultima generazione prodotto per BLS.

Prima di entrare in servizio il nuovo treno sarà testato a fondo per un anno, e da giugno 2021 vedrà il servizio commerciale inizialmente sulla linea tra Berna e La Chaux-de-Fonds.

Sono stati ordinati 58 elettrotreni ad un piano, lunghi circa 105 metri. Si tratta dei veicoli modernissimi, concepiti e prodotti dall'azienda svizzera Stadler Rail.

La nuova generazione FLIRT sostituisce i 43 treni pendolari più datati di BLS consentendo ampliamenti dell’orario ferroviario. Si risolveranno così gli attuali problemi di capacità sulla trafficata linea di valico del Lötschberg, nella Simmental e sulla linea S2 della rete celere regionale di Berna.

I nuovi treni saranno dotati di 242 (su RE) e 240 (su rete celere regionale) comodi posti a sedere e di pratiche zone multifunzione e per passeggeri in piedi.

Intanto BLS, ha aperto un sondaggio per scegliere il nome dei nuovi convogli. Dopo le prime due fasi, i tre nomi favoriti scelti dalla giuria, ovvero IRIS, LISA o MIKA, sono pronti per la votazione finale. C’è tempo per votare fino al 21 agosto. La proposta con il maggior numero di voti vincerà e darà il nome ai nuovi treni BLS.

Il nome scelto sarà annunciato per la prima volta durante l’evento di lancio. Quindi online sui social media della società e su bls.ch. Tutti i partecipanti (nome suggerito o voto) prendono parte alla lotteria per 5x2 biglietti giornalieri.

Qui il link per votare.

Foto BLS