Ferrovie: aspettando RFI nuovo ritardo record sulla Termoli - Campobasso

Ci siamo ripromessi di non tornare a parlare della Termoli - Campobasso prima dei 15 giorni richiesti da RFI per sistemare la tratta, tuttavia non possiamo non mandare agli archivi l'ennesimo record negativo.

Il Regionale 34797 ha battuto sé stesso e dopo i 109 minuti di ritardo di qualche giorno fa oggi si è fermato a +113.

Il treno è regolarmente partito da Termoli alle 12.05 in orari spaccato, ma a Larino aveva già 48 minuti di ritardo diventati 80 a Casacalenda, 96 a Campolieto e 111 a Matrice.

I problemi sarebbero sempre gli stessi, la perdita dei punti informativi dell'SCMT/SSC. Per la cronaca la protagonista della disavventura odierna è stata la ALn 663.1117.

Foto di repertorio