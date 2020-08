Ferrovie: incidente in Ungheria, Taurus scoperchiata

Incidente insolito quest'oggi in Ungheria.

Secondo quanto comunicato dalle autorità locali, la Taurus 1116 048 di Rail Cargo Hungaria ha perso parte della copertura del tetto che si è rovesciata sui binari portando di fatto all'interruzione della circolazione.

La macchina ha riportato danni nel vano delle apparecchiature oltre ovviamente a non avere più parte del tetto che si sarebbe staccato in seguito a un corto circuito che avrebbe anche provocato uno scoppio.

Secondo alcune fonti, l'elemento finito sui binari sarebbe stato centrato da un Intercity in transito, cosa che avrebbe provocato danni ma non feriti. Va detto che al momento non c'è alcun riscontro ufficiale su quest'ultima informazione.

Al momento la linea intorno a Biatorbágy risulta interrotta con le squadre di soccorso che sono intervenute per risolvere la problematica.

Foto Vigili del Fuoco di Biatorbágy