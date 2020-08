Ferrovie, Cechia: carri si sfrenano e si scontrano con auto al Passaggio a Livello

Non si fa a tempo a finire di scrivere di un incidente ferroviario in Cechia che subito ne accade un altro.

Il traffico sulla linea tra Praga e Čelákovice è interrotto per un "evento straordinario" accaduto nella stazione ferroviaria di Mstětice.

Secondo quanto abbiamo appreso, otto carri merci a sponde alte tipo Eas hanno lasciato il binario di raccordo sfrenati percorrendo svariate centinaia di metri.

"I nostri dipendenti non c'erano, è successo in un momento in cui il nostro gruppo di lavoro si stava avvicinando al luogo. Il motivo per cui è accaduto sarà oggetto di un'indagine", ha affermato Tomáš Tóth, direttore esecutivo di ČD Cargo.

I carri sfrenati, dopo alcune centinaia di metri hanno raggiunto un passaggio a livello ovviamente aperto travolgendo un'auto con una persona a bordo che è rimasta ferita. Successivamente gli stessi carri sono deragliati distruggendo la linea aerea e scontrandosi contro un fabbricato.

Il danno stimato finora è di due milioni di corone. Il traffico sulla linea è come detto stato interrotto con i treni sostituiti da autobus.

Foto servizio antincendio e di soccorso della Boemia centrale