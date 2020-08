Ferrovie: test a Velim per le nuove carrozze per le Ferrovie Ceche

Sul circuito di prova di Velim è iniziato il collaudo delle nuove carrozze che saranno fornite alle Ferrovie Ceche da un consorzio Siemens Mobility e Škoda Transportation.

Le nuove carrozze saranno operative sulla rotta Praga - Cheb dal prossimo anno.

In una certa misura, le carrozze sono tecnicamente basate su vetture già in funzione da tempo. "La prima e la seconda classe non saranno molto diversa dai RailJet. La vettura multifunzionale avrà invece caratteristiche combinate di varie carrozze. Tuttavia, il numero di posti per sedie a rotelle sarà esteso a tre e ci sarà anche un cinema per bambini", afferma Jan Hrabáček capo del Passenger Transport Concept Department delle Ferrovie Ceche.

Le Carrozze a tenuta di pressione saranno in grado di correre a una velocità fino a 200 km/h e offrire prese elettriche, wi-fi o aria condizionata.

Foto Ferrovie Ceche